2020-04-28T11:02:30+03:00
Экономика

Банки и госструктуры будут обслуживать клиентов удаленно

Такую инициативу обсудят депутаты
Юлия ЩЕРБАКОВА
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На встрече с Эльвирой Набиуллиной депутаты обсудят идеи новых законопроектовНа встрече с Эльвирой Набиуллиной депутаты обсудят идеи новых законопроектовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Россияне получат больше возможностей удаленно взаимодействовать с банками и госструктурами. Даже собирать и представлять справки вживую будет уже не нужно. Идею такого законопроекта обсудят депутаты Госдумы на встрече с председателем Центробанка Эльвирой Набиуллиной.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков объяснил, что такая инициатива важна, чтобы кредитование предприятий и физических лиц развивалось активнее.

«Буду говорить о тех законах, которые позволили бы [банкам] удаленно взаимодействовать с заемщиками, чтобы они не приходили в офис в госструктуры для получения справок и документов, и чтобы взаимодействие было более удобным, чтобы не увеличивать риски распространения заболеваний», — цитирует Аксакова Федеральное агентство новостей.

В целом, речь на заседании пойдет о различных мерах поддержки граждан и бизнеса и о восстановлении экономической ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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