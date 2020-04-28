2020-04-28T11:57:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Синоптики рассказали, повлияет ли жара на распространение коронавируса

Представитель Гидрометцентра озвучил несколько теорий
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Синоптики рассказали, влияет ли погода на распространение коронавирусаСиноптики рассказали, влияет ли погода на распространение коронавирусаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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На юге Сибири установилась летняя жара. Сразу в нескольких российских регионах температура воздуха превысила показатели нормы на 8-12 градусов. В Алтайском крае, в Кемеровской области и на юге Красноярского края, в Хакасии и Тыве температура уверенно преодолела отметку в плюс 20 градусов, в неоторые дни даже поднималась до 25-30 градусов выше ноля.

При этом именно таких Кемеровской области и Тыве одни из самых низких показателей заболеваемость коронавирусом. Есть ли связь между погодой и распространением инфекции, прокомментировал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Высказывалось предположение, что чем выше температура и влажность, тем он быстрее погибает. А при сухом воздухе он более живучий. Но это всего лишь научные гипотезы, дискуссии. Пока нет прямых доказательств влияния температуры воздуха на живучесть коронавируса», - цитирует Вильфанда «Российская газета».

Синоптик отметил, что с одной стороны, более изученные вирусы редко атакуют население в летнее время, но с другой стороны коронавирус нового типа смог распространиться, например, в Сингапуре, где погода жаркая и солнечная.

Напомним, ранее синоптики предупредили москвичей, что ближайшая неделя и майские праздники будут прохладными и дождливыми, пишет RT.

ИСТОЧНИК KP.RU

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