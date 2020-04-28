2020-04-28T12:07:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Заммэра Москвы рассказал о снятии ограничений из-за коронавируса

План по снятию ограничений находится на финишной стадии разработки
Ксения АНУФРИЕВА
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Заммэра Москвы рассказал о снятии ограничений из-за коронавирусаЗаммэра Москвы рассказал о снятии ограничений из-за коронавирусаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Заместитель московского мэра по экономической политике Владимир Ефимов рассказал о снятии ограничений в российской столице, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции. По его словам, власти прорабатывают данный вопрос, однако пока что говорить о точных сроках рано.

- Мы готовим план по постепенному снятию ограничений, он находится на финишной стадии по доработке. Про сроки говорить бы не стал, это решение эпидемиологов, которые смогут точно сказать, когда можно начать открывать поэтапно предприятия, - сообщил Ефимов 28 апреля в эфире телеканала «Россия 24».

Политик также отметил, что власти российской столицы проводили совещаний с представителями Роспотребнадзора и крупнейших организаций города, на котором обозначили основные меры по защите работников от распространения коронавирусной инфекции, а также этапы открытия предприятий в Москве.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что синоптики рассказали, повлияет ли жара на распространение коронавируса и поможет ли летняя погода избавиться от пандемии в России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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