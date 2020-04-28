Следы коронавируса нашли в городской канализации
Испанские эпидемиологи нашли следы коронавируса в канализации. Ученые выяснили, что следы РНК вируса появляются в сточных водах гораздо раньше, чем им начинают заражаться люди. Из этого они делают вывод, что канализацию можно использовать для раннего предупреждения о возможной вспышке инфекции.
- Количество фрагментов вирусной РНК в сточных водах растет значительно раньше и быстрее, чем медики открывают новые случаи заражения коронавирусной инфекцией, - говорят ученые, отмечая, что наблюдение за канализацией может стать эффективным способом мониторинга коронавируса. Их исследование опубликовано в электронной библиотеке medRxiv.
То, что в канализации находятся вирусные частицы, исследователи выявили еще в самом начале вспышки коронавируса. Именно с этим, по их мнению, связаны случаи заражения в Сингапуре, где наблюдались неполадки в системе вентиляции туалетов. Судя по всему, это и вызвало некоторые случаи заражений.
ИСТОЧНИК KP.RU
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