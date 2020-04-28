2020-04-28T14:49:42+03:00
Общество

Песенный марафон ПФО «Наш День Победы»: следующим участником масштабной акции станет Самарская область

Регион вслед за Марий Эл, Удмуртией и Башкирией исполнит легендарную песню о Победе в Великой Отечественной войне
Илона МАЙСКАЯ
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29 апреля эстафету песенного марафона ПФО примет Самарская область.29 апреля эстафету песенного марафона ПФО примет Самарская область.
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В Приволжском федеральном округе продолжается масштабная акция, приуроченная к 75-годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В песенном марафоне «Наш День Победы», который стартовал 25 апреля, уже приняли участие творческие коллективы республики Марий Эл, Удмуртии и Башкирии. Все они исполняют легендарную песню «День Победы», но не только на русском, но и на родном языке.

В среду, 29 апреля, к марафону присоединится Самарская область. Местные музыканты примут эстафету от республики Башкортостан. Отметим, что съемки ролика с исполнением композиции проходили еще до начала режима самоизоляции. После 63 региона следующим участником акции станет республика Татарстан. Эстафету самарцы ей передадут 30 апреля.

В День Победы, 9 мая, легендарная песня прозвучит в исполнении всех коллективов-участников марафона ПФО. К слову, посмотреть видеоролики можно будет на региональных телеканалах, а также в соцсетях и на YouTube-каналах. Найти их можно будет по хештегам #песнипобедыПФО, #нашденьпобеды. Также песню победы можно будет услышать на местных популярных радиостанциях.

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