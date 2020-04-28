2020-04-28T15:22:10+03:00
В мире

В Австралии начнутся испытания китайской вакцины от коронавируса

S-Trimer - одна из первых вакцин против COVID-19
Юлия САЛЬНИКОВА
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Тестирование проведут в Австралии, поскольку эта страна наименее пострадала от пандемииТестирование проведут в Австралии, поскольку эта страна наименее пострадала от пандемииФото: Александр ГЛУЗ
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В Австралии объявили набор добровольцев для тестирования вакцины от коронавируса. Препарат разработан в Китае. По оценкам экспертов из КНР, это одна из перспективных вакцин, к тому же - одна из первых разработанных в мире.

О тестировании сообщает агентство "Синьхуа". Известно, что в эксперименте примут участие медики из разных стран, в том числе Китая, Австралии и США.

- S-Trimer - одна из первых вакцин против COVID-19, предлагаемых для клинических испытаний в рамках глобальной программы по созданию лекарств от коронавируса, - сказал исполнительный директор австралийского центра Джайден Роджерс.

Решение тестировать вакцину в Австралии не случайно. Эта стала в числе тех, что пострадали от пандемии меньше других. В Австралии больше 6,6 тысяч зараженных и меньше 100 смертей. Все потому что власти еще в тот период, когда вирус только начал распространяться в Китае, приняли ряд строгих ограничительных мер: запрет на въезд и выезд из страны, социальное дистанцирование.

Россияйкая вакцина также находится на этапе тестирования. Причем, девять разработок наших ученых в ВОЗ назвали перспективными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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