2020-04-28T15:25:24+03:00
Общество

Праздничные артиллерийские салюты состоятся в Москве 9 мая несмотря на отмену Парада Победы

Праздничные акции запланированы еще в пяти городах-героях
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Из-за коронавируса в России отложили празднование Дня ПобедыИз-за коронавируса в России отложили празднование Дня ПобедыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В Москве 9 мая состоятся праздничные артиллерийские салюты. Об этом сообщил командующий ЗВО Александр Журавлев.

В этом году из-за пандемии коронавируса Парад Победы в Москве решили отложить на другую дату. Об этом президента Владимира Путина попросили представители ветеранских организаций. Проводить парад 9 мая опасно из-за того, что эпидемия еще не завершена и вирус на массовом мероприятии может передаться большому числу людей. Дата проведения парада пока не известна, все зависит от эпидситуации.

Салюты пройдут в еще пяти городах-героях.

- В День Победы военнослужащие произведут праздничные артиллерийские салюты в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Калининграде, Туле и Смоленске,- сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Салют начнется в 22.00 и будет длиться 10 минут.

В 24 городах России пройдут 9 мая авиапарады, планируется, что боевые самолеты пролетят над центральными площадями городов.

Акция "Бессмертный полк" 9 мая тоже состоится, но только в виртуальном формате.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Врач рассказал, для кого коронавирус опаснее всего
На складах в Щербинке крупный пожар тушат с помощью вертолетов
В Нидерландах оставили для туристов необычное послание на цветочном поле
Профессор оценил перспективы лечения коронавируса гелиево-кислородной смесью
В России стали производить меньше круп
В Генпрокуратуре признали фейком статью о платном лечении пациентов с коронавирусом
Эксперт ЦБ посоветовала, как жить безработным и людям с малыми доходами
Минздрав раскрыл, как дети в России заражаются коронавирусом
Медики заявили о риске поражения мозга из-за коронавируса
Праздничные артиллерийские салюты состоятся в Москве 9 мая несмотря на отмену Парада Победы
В Австралии начнутся испытания китайской вакцины от коронавируса
Песенный марафон ПФО «Наш День Победы»: следующим участником масштабной акции станет Самарская область
Минздрав включил терапию гелием в рекомендации по лечению COVID-19
Правительство Украины отозвало назначение Саакашвили вице-премьером
Приближающийся к Земле астероид не опасен для планеты
Следы коронавируса нашли в городской канализации
Молодые специалисты легче других переживают сложную ситуацию на рынке труда
Минздрав расширил список возможных лекарств от коронавируса
В Москве в три раза выросло число киберпреступлений
Путин поручил создать график разработки вакцин от коронавируса
Университет Хопкинса оценил уровень смертности от коронавируса в России
Российские ученые создали тест-полоску для быстрой диагностики коронавируса
Ученые: летящий к Земле астероид опаснее коронавируса
Обращение Владимира Путина по коронавирусу 28 апреля 2020: у президента запланировано "большое выступление"
Билл Гейтс рассказал, когда мир вернётся к нормальной жизни
В Вологодской области вводят электронные пропуска для въезда в регион