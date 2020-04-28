Праздничные артиллерийские салюты состоятся в Москве 9 мая несмотря на отмену Парада Победы

28 Апр 2020 2020-04-28T15:25:24+03:00

Праздничные акции запланированы еще в пяти городах-героях

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В Москве 9 мая состоятся праздничные артиллерийские салюты. Об этом сообщил командующий ЗВО Александр Журавлев.

В этом году из-за пандемии коронавируса Парад Победы в Москве решили отложить на другую дату. Об этом президента Владимира Путина попросили представители ветеранских организаций. Проводить парад 9 мая опасно из-за того, что эпидемия еще не завершена и вирус на массовом мероприятии может передаться большому числу людей. Дата проведения парада пока не известна, все зависит от эпидситуации.

Салюты пройдут в еще пяти городах-героях.

- В День Победы военнослужащие произведут праздничные артиллерийские салюты в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Калининграде, Туле и Смоленске,- сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Салют начнется в 22.00 и будет длиться 10 минут.

В 24 городах России пройдут 9 мая авиапарады, планируется, что боевые самолеты пролетят над центральными площадями городов.

Акция "Бессмертный полк" 9 мая тоже состоится, но только в виртуальном формате.

ИСТОЧНИК KP.RU