2020-04-28T15:57:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Профессор оценил перспективы лечения коронавируса гелиево-кислородной смесью

Эта методика применялась для лечения других легочных заболеваний
Елена АКИМОВА
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Профессор оценил перспективы лечения коронавируса гелиево-кислородной смесьюПрофессор оценил перспективы лечения коронавируса гелиево-кислородной смесьюФото: REUTERS
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Профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии Московского государственного медико-стоматологического университета (МГМСУ) Сергей Бабак оценил новый метод лечения коронавирусной инфекции.

Врачи стали применять ингаляции гелиево-кислородной смесью. Сейчас этот метод все еще изучается в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Профессор отметил, что метод уже хороши изучен и имеет положительные отзывы. Ранее в Институте пульмонологии подобным образом помогали обычным легочным больным.

- Этот метод не нов. В течении десяти лет способ дает хорошие результаты при борьбе с обструктивными заболеваниями, — сказал в беседе с «Ридусом» Сергей Бабак.

Ранее сообщалось, что российские учёные разрабатывают методику лечения коронавирусной инфекции гелием. Благодаря своим особым свойствам он быстро справляется с острыми лёгочными болезнями, нормализует газовый состав крови и восстанавливает кислотно-щелочное равновесие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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