Профессор оценил перспективы лечения коронавируса гелиево-кислородной смесью
Профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии Московского государственного медико-стоматологического университета (МГМСУ) Сергей Бабак оценил новый метод лечения коронавирусной инфекции.
Врачи стали применять ингаляции гелиево-кислородной смесью. Сейчас этот метод все еще изучается в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Профессор отметил, что метод уже хороши изучен и имеет положительные отзывы. Ранее в Институте пульмонологии подобным образом помогали обычным легочным больным.
- Этот метод не нов. В течении десяти лет способ дает хорошие результаты при борьбе с обструктивными заболеваниями, — сказал в беседе с «Ридусом» Сергей Бабак.
Ранее сообщалось, что российские учёные разрабатывают методику лечения коронавирусной инфекции гелием. Благодаря своим особым свойствам он быстро справляется с острыми лёгочными болезнями, нормализует газовый состав крови и восстанавливает кислотно-щелочное равновесие.
ИСТОЧНИК KP.RU
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