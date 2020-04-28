2020-04-28T16:07:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Врач рассказал, для кого коронавирус опаснее всего

Главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев назвал болезни, при которых повышается риск заражения COVID-19
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Главный пульмонолог Минздрава рассказал для кого коронавирус опаснее всегоГлавный пульмонолог Минздрава рассказал для кого коронавирус опаснее всегоФото: Алексей БУЛАТОВ
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Главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев рассказал, для кого заболевание коронавирусом наиболее опасно. По его словам это не люди, болеющие бронхитом и астмой, как принято считать. Гораздо большему риску подвергаются те, кто страдает диабетом, ожирением и артериальной гипертензией (повышенное давление).

- Всем пациентам, которые находятся на какой-то поддерживающей терапии, очень важно продолжать применять, никак не изменяя ее. Принимать те же препараты и в тех же дозировках, что были прописаны врачом, - посоветовал Авдеев в интервью "Комсомольской правде".

Что касается дополнительных мер защиты, врач порекомендовал соблюдать самоизоляцию и уделять внимание гигиене. Эти рекомендации одинаково полезны для всех, рассказал врач в интервью kp.ru.

Напомним, по состоянию на 28 апреля в России зафиксировано 93 558 случаев заболевания коронавирусом. За последние стуки заболели 6 411 жителей страны в 83 регионах. Большинство из них в Москве - 3075 человек и Московской области - 523 пациента.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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