2020-04-28T16:14:45+03:00
Происшествия

На складах в Щербинке крупный пожар тушат с помощью вертолетов

Огонь охватил уже несколько зданий
Юлия САЛЬНИКОВА
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Открытый огонь удалось сбить Фото: МЧС МосквыОткрытый огонь удалось сбить Фото: МЧС Москвы
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Крупный пожар в Щербинке на Рязановском шоссе 28 апреля тушат и с земли, и с воздуха.

Сначала загорелось одно из складских зданий в Поселке Знамя Октября. По предварительной версии загорелись деревянные поддоны. Огонь охватил одно здание и перекинулся на соседнюю кирпичную постройку.

Склады тушат с помощью вертолетов Московского авиационного центра. К тушению пожара на земле привлекли 21 машину МЧС и 80 человек личного состава ведомства.

- Площадь загорания составляет 300 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало, - сообщили в МЧС Москвы.

Главная задача была не дать распространиться огню на соседние склады. Работы по ликвидации последствий ЧП продолжаются. Открытый огонь удалось потушить в 14.54.

Владельцам складов только предстоит оценить ущерб. Не известно, какой товар находился внутри хранилищ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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