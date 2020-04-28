С нелегальным алкоголем будут бороться клеймением стеклянных бутылок

28 Апр 2020 2020-04-28T16:27:07+03:00

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В России предложили клеймить стеклянную тару для алкоголя, чтобы пресечь оборот контрафактного товара. Производители будут ставить специальный знак на тару, чтобы усложнит жизнь нелегальным поставщикам.

Соответствующий законопроект подготовили в Совете Федерации. Автор инициативы сенатор Сергей Рябухин отмечает, что появление на бутылках уникального знака-идентификатора (клейма) станет еще одним шагом для борьбы с рынком нелегального спиртного. По клейму потребитель сможет отличить продукцию, которую ему предлагают в магазине.

Помимо этого, сенатор предлагает особым образом маркировать стеклотару под крепкое спиртное – наносить на бутылку латинскую букву А. Продавать тару заводы смогут только тем компаниям, которые имеют лицензию на производство спиртного.

А чтобы нелегалы не перешли на полимерную упаковку (ПЭТ), сенатор предлагает полностью запретить продажу спиртного в такой таре, пишет газета "Известия".

Ранее в Совете Федерации предложили прекратить уничтожать конфискованный нелегальный спирт и направить его на благие цели. Из спиртного можно делать антисептики.

ИСТОЧНИК KP.RU