Медведев призвал единороссов перечислить месячную зарплату на помощь в борьбе с коронавирусом

28 Апр 2020 2020-04-28T16:41:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил однопартийцам перечислить зарплату за месяц на борьбу с коронавирусом. На собранные деньги можно будет купить дополнительные наборы средств защиты для врачей и пациентов, а также другие товары, которые необходимы медикам.

Заявление он сделал на заседании президиума генсовета партии. Причем выступил за то, чтобы его примеру последовали и другие депутаты Госдумы, члены Совфеда и региональные депутаты, у которых есть возможность пожертвовать свою зарплату.

- Призываю направить на уплату членских взносов месячную заработную плату,- сказал председатель партии. - Их отправят в регионы, которые, по данным Минздрава, больше всего в этом нуждаются — это Смоленская, Тамбовская, Тверская, Новгородская, Пензенская, Самарская, Саратовская и другие области.

На часть денег закупят компьютеры для школьников в рамках акции "Помоги учиться дома", благодаря этой программе купили уже 50 тысяч компьютеров и планшетов.

ИСТОЧНИК KP.RU