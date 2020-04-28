2020-04-28T16:35:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Вирусолог РАН рассказал, как переболел коронавирусом

Александр Чепурнов сообщил о степени эффективности мер самоизоляции и последствиях карантина для жителей страны
Валерия ЛЫСЕНКОКсения АНУФРИЕВА
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Вирусолог РАН рассказал, как переболел коронавирусомВирусолог РАН рассказал, как переболел коронавирусомФото: Алексей БУЛАТОВ
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Ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины РАН Александр Чепурнов в эфире Радио "Комсомольская правда" рассказал, достаточно ли сделали российские власти, чтобы предотвратить дальнейшее распространения коронавируса в регионах страны и насколько эффективно работает самоизоляция в России.

- По картам мы с вами видим, что качество самоизоляции в России несопоставимо с китайской изоляцией. В этой связи, наверное, сделано недостаточно, чтобы сдержать распространение инфекции и снизить количество летальных исходов. Да и все остальные моменты в этом отношении у нас отстают. С другой стороны, сейчас быть сосредоточенными только на вопросах вирусологии и эпидемиологии сегодня очень сложно. Мы видим, как разрушается бизнес, что очень тяжело экономически все это переживать, - рассказал профессор вирусологии.

Александр Чепурнов отметил, что после того, как он сам переболел коронавирусной инфекцией и в его крови обнаружили антитела, он стал по-другому ощущать ситуацию.

- Еще один момент, который могу уже со своей собственной позиции озвучить: когда я уже переболет, появилось не просто ощущение, что мне уже это не страшно, а что сильнее стали мешать вот эти сложности, связанные с самоизоляцией.

Специалист также объяснил, откуда появляются повторные случаи заражения инфекцией, и стоит ли «снижать градус» напряженности в области ограничений в преддверии майских праздников.

- Мы расплачиваемся сегодня за то, что наша одна из самых передовых наука в области вирусологии очень сильно пострадала за последнее десятилетие. Но здесь есть несколько объяснений, которые связаны как с иммунодефицитами, сегодня очень развитыми в человеческой популяции, так и с какими-то моментами, связанными с неправильной диагностикой, - сообщил бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектор».

Александр Чепурнов добавил, что сейчас нелегко найти баланс при установлении ограничений.

- Поиск этого баланса – большая проблема. Потому что ответственность огромная. Ведь в этих экономических и других проигрышах мы можем потерять в других медицинских вопросах, и об этом многие говорят, - добавил специалист.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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