Вирусолог рассказал, о чем говорит статистика заболевших коронавирусом в России

28 Апр 2020 2020-04-28T17:53:48+03:00

Доктор медицинских наук Анатолий Альштейн предположил, что сейчас мы находимся на пике коронавируса

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Доктор медицинских наук Анатолий Альштейн заявил о том, что пандемия коронавируса в Европе уже начинает отступать. В большинстве европейских стран, где было очень много зараженных, наблюдается явная тенденция к снижению заболеваемости.

Что касается России, Альштейн предположил, что сейчас мы находимся на пике.

- Начиная с 19 апреля, у нас то падает, то поднимается, но держится примерно на уровне 6000 случаев в день. Я думаю, что это наш пик. Мы где-то около пика. И дальше можно ожидать снижения, - рассказал медик в интервью радио "Комсомольская правда".

Альштейн также отметил, что не исключены и новые вспышки заболевания в тех регионах, где сейчас эпидемия идет на спад.

Напомним, к 28 апреля в России выявлено 93 558 случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки COVID-19 подтвердился у 6 411 жителей страны в 83 регионах. За сутки врачи зафиксировали 72 летальных случая. Днем ранее от коронавируса скончались 50 пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU