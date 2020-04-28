2020-04-28T17:53:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Вирусолог рассказал, о чем говорит статистика заболевших коронавирусом в России

Доктор медицинских наук Анатолий Альштейн предположил, что сейчас мы находимся на пике коронавируса
Анастасия ЗЫРЯНОВА
Поделиться:
Вирусолог Анатолий Альштейн рассказал о статистике заболеваемости коронавирусом в РоссииВирусолог Анатолий Альштейн рассказал о статистике заболеваемости коронавирусом в РоссииФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Доктор медицинских наук Анатолий Альштейн заявил о том, что пандемия коронавируса в Европе уже начинает отступать. В большинстве европейских стран, где было очень много зараженных, наблюдается явная тенденция к снижению заболеваемости.

Что касается России, Альштейн предположил, что сейчас мы находимся на пике.

- Начиная с 19 апреля, у нас то падает, то поднимается, но держится примерно на уровне 6000 случаев в день. Я думаю, что это наш пик. Мы где-то около пика. И дальше можно ожидать снижения, - рассказал медик в интервью радио "Комсомольская правда".

Альштейн также отметил, что не исключены и новые вспышки заболевания в тех регионах, где сейчас эпидемия идет на спад.

Напомним, к 28 апреля в России выявлено 93 558 случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки COVID-19 подтвердился у 6 411 жителей страны в 83 регионах. За сутки врачи зафиксировали 72 летальных случая. Днем ранее от коронавируса скончались 50 пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава Роспотребнадзора: 20% медработников в Москве имеют иммунитет к коронавирусу
Попова: Темпы инфицирования снизились в 3,5 раза
Путин поручил подготовить план поэтапной отмены ограничений с 12 мая
Путин поручил подготовить новый пакет мер по поддержке граждан и бизнеса
Вирусолог рассказал, о чем говорит статистика заболевших коронавирусом в России
Путин объявил нерабочие дни до 11 мая
Путин: Мы перед новым, самым напряженным этапом эпидемии
Путин поблагодарил врачей скорой помощи в профессиональный праздник
Путин по готовности регионов к пандемии коронавируса: Нужно иметь ввиду любой сценарий развития событий
Путин рассказал о мобилизации промышленности в условиях пандемии
Меркель назвала санкции против России в период пандемии неприятными
Собянин доложил Путину о ситуации с коронавирусом в Москве
Тюменская область подготовилась к паводку
Пожарные остановили распространения огня в Чернобыльской зоне
Москвичи стали обращаться в службу скорой помощи в 1,5 раза чаще, чем до пандемии
В России больше 270 сотрудников ФСИН и 40 заключенных заразились коронавирусом
Эксперт спрогнозировал дальнейшее увеличение военных расходов в мире
"Как можно скорее обращайтесь к врачу": Назван главный признак перехода коронавирусной пневмонии в тяжелую форму
Вирусолог РАН рассказал, как переболел коронавирусом
Медведев призвал единороссов перечислить месячную зарплату на помощь в борьбе с коронавирусом
С нелегальным алкоголем будут бороться клеймением стеклянных бутылок
Врач рассказал, для кого коронавирус опаснее всего
На складах в Щербинке крупный пожар тушат с помощью вертолетов
В Нидерландах оставили для туристов необычное послание на цветочном поле
Профессор оценил перспективы лечения коронавируса гелиево-кислородной смесью
В России стали производить меньше круп
В Генпрокуратуре признали фейком статью о платном лечении пациентов с коронавирусом