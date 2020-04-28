Тюменская область подготовилась к паводку

28 Апр 2020 2020-04-28T17:20:03+03:00

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27 апреля президент России Владимир Путин провел большое совещание с губернаторами о готовности регионов к весенним паводкам и пожарам. Встреча прошла в режиме видеоконференции.

ИШИМ – В ЗОНЕ ВНИМАНИЯ

«Все усилия сейчас сосредоточены на борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Но это не должно ослаблять нашего внимания к другим потенциальным угрозам для жизни и безопасности людей. Наступил весенне-летний период, а значит, объективно возрастают риски сезонных природных бедствий — пожаров и паводков, особенно на территории Дальневосточного и Сибирского федеральных округов», — подчеркнул президент.

Губернаторы доложили Владимиру Путину оперативную информацию по положению дел в регионах.

Губернатор Александр Моор проинформировал, что прогноз развития весеннего половодья в Тюменской области в 2020 году не предполагает превышения уровней по основным водным артериям. В постоянной зоне внимания — река Ишим, так как подъем воды в ней определяется не только таянием снега на территории региона, но и уровнем воды в двух водохранилищах Казахстана — Сергеевском и Петропавловском.

Как сообщил глава региона, в Тюменской области разработан комплексный план организации инженерной защиты населения и территорий, который последовательно реализуется. По бассейну реки Ишим выполнены строительство и реконструкция двенадцати гидротехнических сооружений, еще четыре находятся в стадии проектирования.

«СРЕАГИРОВАТЬ НА ЛЮБОЕ ЧП»

По информации гидрометеослужбы республики Казахстан, на сегодня объем сбросов воды в Петропавловском водохранилище стабилизировался, в Сергеевском снижается.

Александр Моор напомнил президенту о двух наводнениях в регионе в 2016 и 2017 годах, когда был большой паводок и в зоне затопления оказались 22 населенных пункта с численностью проживающих 726 человек. Ущерб составил 735 миллионов, все обязательства по возмещению ущерба перед жителями Тюменской области были выполнены своевременно.

«Но еще раз повторю, что мы построили и продолжаем строить гидротехнические сооружения, чтобы защитить все населенные пункты, которые находятся в пойме реки Ишим и могут быть подвергнуты затоплению, в случае даже если уровень воды превысит уровень 2017 года», — подчеркнул Александр Моор.

Губернатор заверил президента, что в регионе предприняты все меры, необходимые для защиты ключевых объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры от паводка.

Президент поручил руководителям субъектов продолжить мониторинг ситуации и сохранять самый высокий уровень готовности.

«В каждом субъекте должна быть обеспечена стопроцентная готовность среагировать на любое ЧП, на любое развитие событий. Все необходимые для этого ресурсы должны быть полностью мобилизованы», — подвел итоги президент.