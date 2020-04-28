Собянин доложил Путину о ситуации с коронавирусом в Москве
Сергей Собянин выступает на видеоконференции о ситуации с коронавирусом, которую проводит президент Владимир Путин.
- Полностью поддерживаю ваше решение о продлении нерабочих дней, - отметил мэр.
Ранее в ходе совещания по коронавирусу Владимир Путин продлил режим нерабочих дней до 11 мая включительно. Таким образом, 6,7 и 8 мая объявлены нерабочими.
- В Москве и Московском регионе нужно продолжать режим самоизоляции. Еще две недели фактически - это период даст ответ на многие вопросы, - отметил мэр.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова, в свою очередь, заявила о необходимости соблюдать все принятые меры.
- Майские праздники - это третий инкубационный период. Очень важно соблюдать все меры в эти дни, чтобы разорвать цепочку заражения, - заявила она в ходе совещания с президентом.
Попова также подчеркнула, что темпы прироста заболевших за последний месяц снизились в три с половиной раза. При этом, около 40% заболевших заражаются в семье при близких контактах.
Собянин: В Москве и Московском регионе нужно продолжать режим самоизоляции.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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