2020-04-28T18:47:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Собянин доложил Путину о ситуации с коронавирусом в Москве

В столице развернуто 45 центров, где проводится диагностика [видео]
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Мэр столицы Сергей Собянин доложил Путину о ситуации с коронавирусом в МосквеМэр столицы Сергей Собянин доложил Путину о ситуации с коронавирусом в МосквеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Сергей Собянин выступает на видеоконференции о ситуации с коронавирусом, которую проводит президент Владимир Путин.

- Полностью поддерживаю ваше решение о продлении нерабочих дней, - отметил мэр.

Ранее в ходе совещания по коронавирусу Владимир Путин продлил режим нерабочих дней до 11 мая включительно. Таким образом, 6,7 и 8 мая объявлены нерабочими.

- В Москве и Московском регионе нужно продолжать режим самоизоляции. Еще две недели фактически - это период даст ответ на многие вопросы, - отметил мэр.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова, в свою очередь, заявила о необходимости соблюдать все принятые меры.

- Майские праздники - это третий инкубационный период. Очень важно соблюдать все меры в эти дни, чтобы разорвать цепочку заражения, - заявила она в ходе совещания с президентом.

Попова также подчеркнула, что темпы прироста заболевших за последний месяц снизились в три с половиной раза. При этом, около 40% заболевших заражаются в семье при близких контактах.

Собянин: В Москве и Московском регионе нужно продолжать режим самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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