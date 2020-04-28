2020-04-28T17:49:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Путин рассказал о мобилизации промышленности в условиях пандемии

Производство масок увеличили в 10 раз, а аппаратов ИВЛ - с 60 в месяц до 2 500
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Путин заявил, что удалось мобилизовать ресурсы промышленности в период пандемииПутин заявил, что удалось мобилизовать ресурсы промышленности в период пандемииФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент России Владимир Путин сообщил, что в России стали в сто раз больше производить защитных масок.

Так, в начале года их производили 800 тысяч в сутки, а в течение апреля - 8,5 миллиона.

В России также увеличили производство аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Раньше их производили по 60-70 в месяц, в апреле увеличили производство до более 800 в месяц, а в мае Россия будет производить 2,5 тысячи аппаратов ИВЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Путин поручил подготовить план поэтапной отмены ограничений с 12 мая
Путин поручил подготовить новый пакет поддержки граждан и бизнеса
Вирусолог рассказал, о чем говорит статистика заболевших коронавирусом в России
Путин объявил нерабочие дни до 11 мая
Путин: Мы перед новым, самым напряженным этапом эпидемии
Путин поблагодарил врачей скорой помощи в профессиональный праздник
Путин по готовности регионов к пандемии коронавируса: Нужно иметь ввиду любой сценарий развития событий
Путин рассказал о мобилизации промышленности в условиях пандемии
Меркель назвала санкции против России в период пандемии неприятными
Тюменская область подготовилась к паводку
Пожарные остановили распространения огня в Чернобыльской зоне
Москвичи стали обращаться в службу скорой помощи в 1,5 раза чаще, чем до пандемии
В России больше 270 сотрудников ФСИН и 40 заключенных заразились коронавирусом
Эксперт спрогнозировал дальнейшее увеличение военных расходов в мире
"Как можно скорее обращайтесь к врачу": Назван главный признак перехода коронавирусной пневмонии в тяжелую форму
Вирусолог РАН рассказал, как переболел коронавирусом
Медведев призвал единороссов перечислить месячную зарплату на помощь в борьбе с коронавирусом
С нелегальным алкоголем будут бороться клеймением стеклянных бутылок
Врач рассказал, для кого коронавирус опаснее всего
На складах в Щербинке крупный пожар тушат с помощью вертолетов
В Нидерландах оставили для туристов необычное послание на цветочном поле
Профессор оценил перспективы лечения коронавируса гелиево-кислородной смесью
В России стали производить меньше круп
В Генпрокуратуре признали фейком статью о платном лечении пациентов с коронавирусом