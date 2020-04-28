Путин рассказал о мобилизации промышленности в условиях пандемии
Производство масок увеличили в 10 раз, а аппаратов ИВЛ - с 60 в месяц до 2 500
Путин заявил, что удалось мобилизовать ресурсы промышленности в период пандемииФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин сообщил, что в России стали в сто раз больше производить защитных масок.
Так, в начале года их производили 800 тысяч в сутки, а в течение апреля - 8,5 миллиона.
В России также увеличили производство аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Раньше их производили по 60-70 в месяц, в апреле увеличили производство до более 800 в месяц, а в мае Россия будет производить 2,5 тысячи аппаратов ИВЛ.
ИСТОЧНИК KP.RU