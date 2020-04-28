Путин поручил подготовить новый пакет мер по поддержке граждан и бизнеса

28 Апр 2020 2020-04-28T17:59:58+03:00

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Президент Владимир Путин на совещании с губернаторами 28 апреля поручил правительству подготовить новый пакет по поддержке граждан и бизнеса в условиях пандемии коронавируса.

Ранее глава государства уже инициировал введение отсрочки по уплате налогов и страховых взносов, ипотеку для покупки жилья под 6,5 процентов для того, чтобы поддержать строительную отрасль, беспроцентные кредиты для бизнеса. Кроме того в правительстве сформировали список наиболее пострадавших от эпидемии отраслей. Компании из этого списка могут претендовать на государственную поддержку.

- С острейшими проблемами столкнулся малый и средний бизнес. Поручаю правительству подготовить новый пакет мер поддержки бизнеса и граждан, а также план действий по нормализации деловой жизни,- сказал Владимир Путин.

Еще одно предложение президента касается подготовки у общенационального плана восстановления экономики после коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU