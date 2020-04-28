Глава Роспотребнадзора: 20% медработников в Москве имеют иммунитет к коронавирусу

28 Апр 2020 2020-04-28T18:10:23+03:00

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании по поводу эпидемиологической ситуации из-за коронавируса с президентом 28 апреля сообщила, что 20 процентов медицинских работников в российской столице имеют иммунитет к коронавирусной инфекции.

Ранее Попова сообщила, что темпы заражаемости на территории страны снизились с 27 процентов до 7 процентов - почти в три с половиной раза. По числу зараженных на сто тысяч населения Российская Федерация занимает 53 место среди стран мира. Кроме того, в стране наблюдается один самых низких в мире уровней летальности из-за инфекции и осложнений после нее.

На совещании российский президент Владимир Путин поручил кабинету министров к 5 мая подготовить рекомендации по поэтапной отмене ограничений с 12 мая. До этой даты все дни объявлены нерабочими.

Накануне сайт kp.ru писал о том, что ученые МГУ рассказали, у кого уже есть иммунитет к коронавирусу и от чего зависит тяжесть болезни.

ИСТОЧНИК KP.RU