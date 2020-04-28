В Москве начнут тестировать на коронавирус по анализу крови

28 Апр 2020 2020-04-28T18:32:42+03:00

Тестировать пациентов в столице будут по анализу крови Фото: REUTERS

Об этом сообщил на совещании с президентом мэр Москвы Сергей Собянин

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о начале тестирования на коронавирус по анализу крови. Во вторник 28 апреля он принимает участие в совещании с президентом.

Прежние тест-системы работали иначе, у пациентов брали мазки из слизистых - носа или из горла. Новые системы диагностики поступят в больницы города.

Сергей Собянин призвал сохранить действующий режим самоизоляции для сдерживания распространения коронавируса.

- В Москве и Подмосковье необходимо продолжать режим самоизоляции так же строго, как это было ранее,- сказал он в ходе совещания.

Чтобы принять дальнейшие решения, необходимо оценить результат третьего инкубационного периода, через две недели. Если статистика покажет снижение новых случаев заболевания, то вероятно в столице, наиболее пострадавшей от коронавируса, начнут снимать некоторые ограничения.

Президент Владимир Путин поручи с 5 мая регионам подготовить план по отмене ранее введенных ограничений, но при этом признал - одномоментное снятие запретов может усугубить эпидситуауию. Он продлил до 11 мая режим нерабочих дней. Пик заболеваемости все еще не пройден - впереди самое напряженное время.

ИСТОЧНИК KP.RU