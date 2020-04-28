Экономист рассказал, как изменится образ жизни россиян после коронавируса

28 Апр 2020 2020-04-28T18:38:13+03:00

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Президент центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов рассказал, как изменится жизнь россиян после отмены всех ограничений по коронавирусу. По его мнению, люди будут гораздо меньше ходить в кафе и рестораны. Именно так случилось в пережившем эпидемию Ухане.

- Трафик упал больше, чем на 50% после того, как восстановилась ситуацию в Ухане. Люди не хотят есть друг с другом. Они берут еду с собой и едят дома, - рассказал Абзалов в интервью радио "Комсомольская правда".

Абзалов отметил, что у многих людей существенно снизились доходы, а некоторые и вовсе потеряли работу. Это также повлечет за собой то, что люди станут намного реже ходить в рестораны и кафе.

То же самое ждет и туриндустрию.

- Туристическая индустрия у нас восстановится в следующем году. Авиакомпании тоже. Границы раскроются, например, в целом ряде стран в конце августа. Это в лучшем случае, - добавил Абзалов, отметив, что теоретически границы могут остаться закрытыми до конца года.

ИСТОЧНИК KP.RU