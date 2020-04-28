Экономист рассказал, как изменится образ жизни россиян после коронавируса
Президент центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов рассказал, как изменится жизнь россиян после отмены всех ограничений по коронавирусу. По его мнению, люди будут гораздо меньше ходить в кафе и рестораны. Именно так случилось в пережившем эпидемию Ухане.
- Трафик упал больше, чем на 50% после того, как восстановилась ситуацию в Ухане. Люди не хотят есть друг с другом. Они берут еду с собой и едят дома, - рассказал Абзалов в интервью радио "Комсомольская правда".
Абзалов отметил, что у многих людей существенно снизились доходы, а некоторые и вовсе потеряли работу. Это также повлечет за собой то, что люди станут намного реже ходить в рестораны и кафе.
То же самое ждет и туриндустрию.
- Туристическая индустрия у нас восстановится в следующем году. Авиакомпании тоже. Границы раскроются, например, в целом ряде стран в конце августа. Это в лучшем случае, - добавил Абзалов, отметив, что теоретически границы могут остаться закрытыми до конца года.
ИСТОЧНИК KP.RU