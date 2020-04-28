2020-04-28T19:08:09+03:00
Общество

Глава Минздрава рассказал, почему опасно ехать на майские к родственникам

На совещании 28 апреля президент Владимир Путин сообщил, что пик заболеваемости коронавиурсом не пройден - впереди самое напряженное время [видео]
Юлия САЛЬНИКОВА
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Режим нерабочих дней продлили до 11 мая, но россиян просят соблюдать режим самоизоляцииРежим нерабочих дней продлили до 11 мая, но россиян просят соблюдать режим самоизоляцииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Глава Минздрава Михаил Мурашко призвал россиян отказаться от поездок к родственникам на майские праздники.

Напомним, на совещании с членами правительства и губернаторами 28 апреля президент Владимир Путин продлил режим нерабочих дней до 11 мая. Все предпраздничные дни, которые были традиционно рабочими, в этом году выходные, причем оплачиваемые работодателем.

Но такие меры приняты не для того, чтобы россияне смогли съездить на майские в лес на шашлыки.

- Хочу предостеречь россиян от поездок на майские праздники к родным и близким. К сожалению мы в последнее время фиксируем внутрисемейные случаи заражения,- сказал министр здравоохранения.

Эти данные подтвердила также глава Роспотребнадзора Анна Попова - около 40 процентов заражений происходят в семье при близких контактах. Причем если одни инфицированные могут легко перенесли заражение и даже не заметить, то у других коронавирус может вызвать серьезные осложнения.

Несмотря на рост числа инфицированных, в России нет дефицита коек для больных коронавирусом.

- Развернуто более 116 тысяч мест в больницах,- сообщил Михаил Мурашко.

Глава Минздрава Мурашко призвал отказаться от поездок на майские праздники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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