2020-04-28T19:16:29+03:00
Общество

Путин выразил соболезнования россиянам, потерявшим близких из-за коронавируса

В России умерли от новой формы вируса больше 800 человек
Юлия САЛЬНИКОВА
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Президент выразил соболезнования родственникам погибших от коронавирусаПрезидент выразил соболезнования родственникам погибших от коронавирусаФото: REUTERS
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Президент Владимир Путин выразил соболезнования тем, "кого постигло горе, кто потерял близких" во время пандемии коронавируса.

28 апреля глава государства провел совещании с главами регионов и членами правительства. Он продлил режим нерабочих дней до 11 мая и попросил с 5 мая начать подготовку плана поэтапного выхода из режима самоизоляциии. По мнению ряда экспертов, выходить из режима самоизоляции мы будем в обратном порядке. Но решения принимать в регионах должны, исходя из сложившейся ситуации с пандемией.

- Ситуация в экономике очень важна, но нельзя жертвовать людьми, тут неприменим закон естественного отбора,- сказал президент.

Владимир Путин обратился к россиянам с просьбой использовать нерабочие дни не для визитов к друзьям и родственникам. Ведь около 40 процентов заражений - это внутрисемейная передача.

- Отказ от соблюдения ограничительных мер в связи с коронавирусом может привести к немалым бедам. От нашей ответственности зависит судьба ближних,- сказал в завершении совещания президент.

ИСТОЧНИК KP.RU

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