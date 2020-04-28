2020-04-28T19:54:24+03:00
Общество

В России один из самых низких показателей смертности от коронавируса

Смертность не превышает 1 процент
Юлия САЛЬНИКОВА
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Анна Попова сообщила, что до 40 процентов случаев заражения - передача вируса внутри семьиАнна Попова сообщила, что до 40 процентов случаев заражения - передача вируса внутри семьиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с президентом 28 апреля сообщила, что в России один из самых низких показателей смертности от коронавируса - ниже 1 процента.

Это заслуга врачей, а также вовремя введенных ограничительных мер, благодаря которым удалось избежать "взрывного роста" заболеваемости. Показатель в России числу зараженных на тысячу населения - 63,7 человека, это 53 место среди всех стран мира.

При этом наблюдается рост случаев внутрисемейной передачи вируса - до 40 процентов от общего числа случаев.

Президент Владимир Путин сообщил - впереди самое напряденное время, страна приближается к пику. Решающими могут стать майские праздники. В эти дни он попросил россиян отказаться от семейных встреч и пикников с друзьями.

Опасность резкого прироста больных сохраняется, хотя многие россияне до сих пор и не осознали угрозу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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