2020-04-28T20:09:47+03:00
Общество

Число зараженных коронавирусом военных увеличилось до 1041

26 апреля этот показатель не превышал 900
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Большинство военных переносят вирус без симптомовБольшинство военных переносят вирус без симптомовФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Минобороны обновили данные о числе зараженных коронавирусом. Диагноз лабораторно подтвержден у 1041 человек. Среди них военнослужащие, в том числе курсанты военных вузов.

В тяжелом состоянии находятся два человека, один из них - на аппарате искусственной вентиляции легких. Состояние еще 11 оценивается как средней степени тяжести, у остальных отсутствуют симптомы болезни.

- Количество преподавателей и воспитанников довузовских учебных заведений с положительными результатами тестирования 277 человек,- сказано в бюллетене Минобороны.

Коронавирус нашли у 259 человек гражданского персонала Вооруженных сил.

В бюллетене от 26 апреля численность инфицированных в рядах ВС не превышала 900 человек.

Из-за коронавируса изменили правила призывной кампании. Призывников запускают в военкоматы небольшими группами, а перед отправкой на место службы всех тестируют на коронавирус. Такое же тестирование проходят молодые люди, у которых во время отбора обнаружили симптомы нового заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ученые назвали неожиданный эффект от карантинных мер по коронавирусу
Захарова рассказала о странах, откуда оказалось сложнее всего эвакуировать россиян
Кто будет работать с 6 по 8 мая 2020 года: Почта и аптеки не уйдут на выходные
Число зараженных коронавирусом военных увеличилось до 1041
В России один из самых низких показателей смертности от коронавируса
Путин вспомнил Спарту, говоря о противниках самоизоляции
Путин: Надо четко понимать, что мы сегодня находимся в ситуации борьбы с врагом
Путин выразил соболезнования россиянам, потерявшим близких из-за коронавируса
"Священный праздник": Путин рассказал, как Россия отметит 9 мая
Путин сказал, что майские праздники станут решающими в борьбе с коронавирусом
Путин считает, что многие россияне не чувствуют угрозы из-за коронавируса
Ученые из Сингапура по формуле рассчитали пик и окончание пандемии коронавируса в России
Глава Минздрава рассказал, почему опасно ехать на майские к родственникам
Экономист рассказал, как изменится образ жизни россиян после коронавируса
В Москве начнут тестировать на коронавирус по анализу крови
Глава Роспотребнадзора: 20% медработников в Москве имеют иммунитет к коронавирусу
Попова: Темпы инфицирования снизились в 3,5 раза
Путин поручил подготовить план поэтапной отмены ограничений с 12 мая
Путин поручил подготовить новый пакет мер по поддержке граждан и бизнеса
Вирусолог рассказал, о чем говорит статистика заболевших коронавирусом в России
Путин объявил нерабочие дни до 11 мая
Путин: Мы перед новым, самым напряженным этапом эпидемии