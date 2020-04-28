Число зараженных коронавирусом военных увеличилось до 1041

28 Апр 2020 2020-04-28T20:09:47+03:00

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В Минобороны обновили данные о числе зараженных коронавирусом. Диагноз лабораторно подтвержден у 1041 человек. Среди них военнослужащие, в том числе курсанты военных вузов.

В тяжелом состоянии находятся два человека, один из них - на аппарате искусственной вентиляции легких. Состояние еще 11 оценивается как средней степени тяжести, у остальных отсутствуют симптомы болезни.

- Количество преподавателей и воспитанников довузовских учебных заведений с положительными результатами тестирования 277 человек,- сказано в бюллетене Минобороны.

Коронавирус нашли у 259 человек гражданского персонала Вооруженных сил.

В бюллетене от 26 апреля численность инфицированных в рядах ВС не превышала 900 человек.

Из-за коронавируса изменили правила призывной кампании. Призывников запускают в военкоматы небольшими группами, а перед отправкой на место службы всех тестируют на коронавирус. Такое же тестирование проходят молодые люди, у которых во время отбора обнаружили симптомы нового заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU