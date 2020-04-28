Кто будет работать с 6 по 8 мая 2020 года: Почта и аптеки не уйдут на выходные

28 Апр 2020 2020-04-28T20:39:59+03:00

Президент подписал указ о продлении режима нерабочих дней до 11 мая

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Стало известно, кто продолжит работать, несмотря на указ президента о продолжении ограничительных мер. Напомним, Владимир Путин после совещания с главами регионов 28 апреля подписал документ - режим нерабочих дней продлен до 11 мая. Это будут оплачиваемые выходные.

Но отдыхать будут не все организации. Запрет не коснется предприятий непрерывной деятельности, к примеру предприятия сферы ЖКХ.

Продолжат работу аптеки, медицинские организации.

Не будут отдыхать сотрудники магазинов и других организаций, обеспечивающих население продуктами - это компании-поставщики продуктов, ответственные за доставку транспортные компании.

Работать будут организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы, банки, почта.

В регионах имеют право дополнять список, включая в него системообразующие предприятия, научные, образовательные, например, детские сады - в регионах закрыты школы, но работают дежурные бригады детсадов для приема детей сотрудников компаний, возобновивших деятельность.

- Определить численность государственных и муниципальных служащих, обеспечивающих с 1 по 11 мая 2020 года включительно функционирование этих органов,- сказано в указе президента.

ИСТОЧНИК KP.RU