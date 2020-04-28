Ученые назвали неожиданный эффект от карантинных мер по коронавирусу

28 Апр 2020 2020-04-28T21:10:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Пандемия коронавируса "научила" людей мыть руки. Это один из двух "побочных эффектов" пандемии коронавируса. Ученые из Университета Центрального Ланкашира в Великобритании оценили, как повлияют на жизнь в будущем меры изоляции и приобретенные привычки.

Например, раньше только 32% британских мужчин и 64% женщин регулярно мыли руки после похода в общественный туалет. С приходом в страну коронавируса, этот показатель в обоих случаях вырос до 83 процентов. Еще одно полезной привычкой с точки зрения распространения болезней в целом назвали социальное дистанцирование.

Второй неожиданный эффект - снижение сезонных заболеваний. Речь про грипп и ОРВИ. Самая уязвимая категория населения - дети школьного возраста. Сезонные вспышки заболевания начинаются обычно именно с них из-за наибольшей контактности и сниженного в силу возраста иммунитета.

- Поскольку в большинстве стран закрыты школы по всей стране, чтобы замедлить распространение коронавируса, многие дети в настоящее время находятся дома. Вероятно, это может ограничить передачу гриппа в определенной степени,- сказано в статье журнала The Conversation.

ИСТОЧНИК KP.RU