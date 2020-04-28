2020-04-28T21:23:40+03:00
В мире

Трамп вновь пожелал Ким Чен Ыну "всего хорошего"

Президент США вновь отказался обсуждать с журналистами состояние лидера Северной Кореи
Юлия САЛЬНИКОВА
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Ким Чен Ын по версии властей Южной Кореи отстранился от дел из-за опасений заразиться коронавирусомКим Чен Ын по версии властей Южной Кореи отстранился от дел из-за опасений заразиться коронавирусомФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп 28 апреля на брифинге с журналистами заявил, что знает о состоянии Ким Чен Ына, но говорить на эту тему не будет.

Слухи о болезни и даже смерти Ким Чен Ына появились в западных СМИ после того, как он 15 апреля пропустил праздник в честь дня рождения своего деда Ким Ир Сена. В последний раз его видели на публике 11 апреля. Такое долгое отсутствие в северокорейской прессе не характерно для главы государства. Поэтому поползли слухи, одна из версий заключается в том, что он перенес неудачную операцию на сердце.

В Северной Корее такую информацию отрицают. Президент США, у которого непростые отношения с Ким Чен Ыном из-за вопроса о ядерном разоружении, только подогрел интерес публики к теме.

- Я просто не хочу давать комментарии на этот счет. Не хочу комментировать. Просто желаю ему всего хорошего,- сообщил он во время рабочей встречи с губернатором штата Флорида Роном Десантисом.

В Южной Корее, как сообщает Reuters, есть еще одна версия "исчезновения" Ким Чен Ына - он якобы удалислся от дел, чтобы избежать заражения коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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