Число заболевших коронавирусом в Москве на 29 апреля 2020 почти 48,5 тысяч человек
По состоянию на утро 29 апреля число заболевших коронавирусом в Москве равняется 48 426 человек. Данные публикует официальный сайт столичной мэрии. Статистику ведет городской оперативный штаб по противодействию распространения инфекции.
В общем числе заболевших учитываются также пациенты, которые сняты из-под наблюдения. Выздоровевших в Москве 4130 человек. Также в данные входят случаи летальных исходов. От «ковида» в столице скончались 479 пациентов.
Напомним, в Москве до 11 мая продолжается действие режима всеобщей самоизоляции. Его ввели месяц назад, чтобы снизить число заболевших. Но пока пик заболеваемости COVID-2019 в регионе не пройден.
В столице также сохраняется режим цифровых пропусков. Они обязательны для всех поездок. Для этого к своему коду нужно привязать номер проездной карты или указать госномера авто. За нарушение грозит штраф от 4 до 5 тысяч рублей.
Также в Москве запрещено покидать квартиры без крайней необходимости. Исключение — поход в магазин, аптеку, выгул домашних животных не далее чем в 100 метрах от дома, а также поездки на работу или в больницу.
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Мы видим по стране и Москве, что динамика за последнее время стала ниже почти в два раза, но она все равно сохраняется. По Москве число госпитализаций выросло на 70%. При этом 50-70% людей, находящихся на ковидных койках пока еще не имеют подтвержденного диагноза, ожидают результатов. (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU
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