Число заболевших коронавирусом в Московской области на 29 апреля 2020 года превысили 10 тысяч человек

29 Апр 2020 2020-04-28T21:58:17+03:00

В Подмосковье, в области провели почти 157 тысяч анализов для выявления инфекции Фото: Михаил ФРОЛОВ

Изменить размер текста: A A

К утру 29 апреля 2020 года в Московской области зарегистрировано 10 231 случай заболевания коронавирусом. Данные приводит региональный Минздрав на официальном сайте.

По сообщению оперштаба по противодействию распространения COVID-2019 в Подмосковье, в области провели почти 157 тысяч анализов для выявления инфекции. Каждые сутки делают несколько тысяч.

По официальным данным, от заболевания в Московской области скончались 74 человека, а выздоровели 344 пациента.

Напомним, в Московской области до 11 мая включительно действует режим всеобщей самоизоляции. Выходить из дома можно только в магазин, аптеку, для прогулки с питомцев, не далее чем в 100 метрах на работу, на работу или больницу. Кроме того, для всех поездок необходим цифровой пропуск. Без него оштрафуют на сумму от 4 до 5 тысяч рублей.

Кроме того, в Подмосковье проверяют не только пропуска, но и соблюдение социальной дистанции в полтора метра. Буквально накануне оштрафовали двух пассажиров автобуса. Теперь их могут наказать на сумму до 30 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Московской области до 11 мая продлили режим самоизоляции

После совещания Президента Владимира Путина с главами регионов, на котором глава страны продлил нерабочие дни еще на полторы недели, губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв подписал постановление - режим самоизоляции на территории области продлен до 11 мая. Включительно. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU