2020-04-28T21:58:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Московской области на 29 апреля 2020 года превысили 10 тысяч человек

Оперативный штаб сообщает число заболевших коронавирусом в Московской области на 29 апреля 2020 года
Андрей АБРАМОВ
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В Подмосковье, в области провели почти 157 тысяч анализов для выявления инфекцииВ Подмосковье, в области провели почти 157 тысяч анализов для выявления инфекцииФото: Михаил ФРОЛОВ
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К утру 29 апреля 2020 года в Московской области зарегистрировано 10 231 случай заболевания коронавирусом. Данные приводит региональный Минздрав на официальном сайте.

По сообщению оперштаба по противодействию распространения COVID-2019 в Подмосковье, в области провели почти 157 тысяч анализов для выявления инфекции. Каждые сутки делают несколько тысяч.

По официальным данным, от заболевания в Московской области скончались 74 человека, а выздоровели 344 пациента.

Напомним, в Московской области до 11 мая включительно действует режим всеобщей самоизоляции. Выходить из дома можно только в магазин, аптеку, для прогулки с питомцев, не далее чем в 100 метрах на работу, на работу или больницу. Кроме того, для всех поездок необходим цифровой пропуск. Без него оштрафуют на сумму от 4 до 5 тысяч рублей.

Кроме того, в Подмосковье проверяют не только пропуска, но и соблюдение социальной дистанции в полтора метра. Буквально накануне оштрафовали двух пассажиров автобуса. Теперь их могут наказать на сумму до 30 тысяч рублей.

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После совещания Президента Владимира Путина с главами регионов, на котором глава страны продлил нерабочие дни еще на полторы недели, губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв подписал постановление - режим самоизоляции на территории области продлен до 11 мая. Включительно. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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