2020-04-28T22:18:09+03:00
Общество

Кто не будет работать с 6 по 8 мая 2020 года: Путин подписал указ о продлении выходных дней

Оплачиваемые нерабочие дни продлятся до 11 мая
Юлия САЛЬНИКОВА
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Торговые центры продолжают оставаться закрытымиТорговые центры продолжают оставаться закрытымиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Стало известно, кто не будет работать с 6 по 8 мая 2020 года. Напомним, после совещания с губернаторами президент Владимир Путин подписал указ о продлении до 11 мая режима нерабочих дней. В общей сложности вынужденные выходные из-за пандемии коронавируса длятся больше месяца. Впервые ограничительные меры глава государства ввел к конце марта с продлением на апрель.

Полный перечень компаний, которые несмотря на общероссийские выходные продолжат работу, опубликован на сайте Кремля. Так, работать будут:

1.Организации, имеющие оборудование, предназначенное для непрерывного технологического процесса;

2. Больницы и аптеки;

3.Продуктовые магазины;

4.Почта и организации по приему коммунальных платежей;

5.Организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации.

6.Организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы;

7.Банки.

В регионах могут дополнять список в зависимости от эпидситуауии. Если уровень заболеваемости низкий, то власти могут применять локальные акты - разрешать работу и другим коммерческим компаниям. Например, кафе и ресторанам в части доставки товаров на дом. В некоторых регионах устанавливают число дней в неделю для работы непродуктовых магазинов. Салоны красоты также могут возобновить работу при наличии лицензии на оказание медицинской деятельности.

Пока официального снятия запреты на работу торговых центров, парикмахерских, студий красоты, баров, клубов, фитнес-студий, нет. Предприятия несут убытки из-за отсутствия дохода. В правительстве пытаются минимизировать эти потери, предоставив компаниям льготы и отсрочку по уплате налогов и взносов. Компании из перечня наиболее пострадавших могут получить финансовую господдержку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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