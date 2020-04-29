2020-04-29T03:10:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в Москве на 29 апреля 2020 года увеличилось до 546 человек

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Москве на 29 апреля 2020 года
Юлия КЕКОВА
Поделиться:
Последние новости о коронавирусеПоследние новости о коронавирусеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Число умерших из-за коронавируса в Москве на 29 апреля 2020 года увеличилось до 546 человек. В столице за сутки жертвами болезни стали 67 пациентов разных возрастов. Некоторые из скончавшихся имели сопутствующие заболевания.

В России общее количество умерших согласно данным портала стопкоронавирус.рф достигает 867 человек.

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса столицы информирует граждан и напоминает о необходимости соблюдать режим самоизоляции. Особое значение это имеет для людей преклонного возраста, поскольку их иммунная система слабее, чем, например, у молодежи.

Напомним, президент России Владимир Путин 28 апреля заявил о продлении режима самоизоляции. Выходные дни в стране продлятся до 11 мая включительно. Граждан просят с пониманием отнестись к ограничительным мерам. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, эти две нерабочие недели в РФ позволят пройти третий инкубационный период коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В России спрогнозировали падение продаж легковых автомобилей на 30%
Коронавирус в Москве, последние новости на 29 апреля 2020: Самоизоляцию продлили до 11 мая
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 29 апреля 2020 года превысили 10 тысяч человек
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 29 апреля 2020 года увеличилось до 546 человек
Коронавирус в Московской области, последние новости на 29 апреля 2020: Губернатор продлил ограничения до 11 мая, а в Одинцово уже больше 700 зараженных
Число заболевших коронавирусом в Москве на 29 апреля 2020 почти 48,5 тысяч человек
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 29 апреля 2020 года увеличилось до 4 130 человек
В Армении двух жертв перестрелки из мести зарезали в больнице
Воспитавшие 30 детей супруги умерли от коронавируса с разницей в несколько дней
В Чехии оценили необходимость выдворения российского посла
Подсчитано количество бесстрашных перед коронавирусом россиян
Эксперт сказал, какой анализ поможет установить точное число больных коронавирусом
Шведский стол останется доступен для туристов в турецких отелях после окончания пандемии
Стали известны возможные сроки снятия ограничений из-за коронавируса в России
Более 300 россиян летят из Нью-Йорка в Москву
Врач предупредил - коронавирус может быть и при отрицательных тестах
Президент Федерации футбола Франции озвучил решение по судьбе сезона во всех лигах страны
Пульмонолог Минздрава назвал самый главный симптом при коронавирусе