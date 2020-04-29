29 Апр 2020 2020-04-29T03:10:50+03:00

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Москве на 29 апреля 2020 года

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Число умерших из-за коронавируса в Москве на 29 апреля 2020 года увеличилось до 546 человек. В столице за сутки жертвами болезни стали 67 пациентов разных возрастов. Некоторые из скончавшихся имели сопутствующие заболевания.

В России общее количество умерших согласно данным портала стопкоронавирус.рф достигает 867 человек.

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса столицы информирует граждан и напоминает о необходимости соблюдать режим самоизоляции. Особое значение это имеет для людей преклонного возраста, поскольку их иммунная система слабее, чем, например, у молодежи.

Напомним, президент России Владимир Путин 28 апреля заявил о продлении режима самоизоляции. Выходные дни в стране продлятся до 11 мая включительно. Граждан просят с пониманием отнестись к ограничительным мерам. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, эти две нерабочие недели в РФ позволят пройти третий инкубационный период коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU