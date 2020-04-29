Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 29 апреля 2020 года увеличилось до 4 130 человек
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 29 апреля 2020 года увеличилось до 4 130 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией столицы. За сутки из больниц были выписаны 606 человек.
Тем временем, всего в России с начала распространения заболевания инфекции победили болезнь уже более 8,4 тысячи человек.
Однако специалисты предупреждают - пик по количеству зараженных в стране пока не пройден. К слову, с начала эпидемии российские медики провели уже более трех миллионов тестов на covid-19 у населения.
Напомним, президент РФ Владимир Путин продлил режим самоизоляции в стране до 11 мая. Глава государства заявил, что после этого в стране начнут постепенно снимать ограничительные меры для граждан и бизнеса, а пока следует думать о самом важном - здоровье.
Коронавирус: уроки карантина.Эпидемия, «удаленка» и самоизоляция заставляют нас задавать себе вопросы, о которых, возможно, мы раньше и не задумывались
ИСТОЧНИК KP.RU