2020-04-28T22:33:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 29 апреля 2020 года увеличилось до 4 130 человек

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса Москве на 29 апреля 2020 года [видео]
Юлия КЕКОВА
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Последние новости о коронавирусе в столицеПоследние новости о коронавирусе в столицеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 29 апреля 2020 года увеличилось до 4 130 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией столицы. За сутки из больниц были выписаны 606 человек.

Тем временем, всего в России с начала распространения заболевания инфекции победили болезнь уже более 8,4 тысячи человек.

Однако специалисты предупреждают - пик по количеству зараженных в стране пока не пройден. К слову, с начала эпидемии российские медики провели уже более трех миллионов тестов на covid-19 у населения.

Напомним, президент РФ Владимир Путин продлил режим самоизоляции в стране до 11 мая. Глава государства заявил, что после этого в стране начнут постепенно снимать ограничительные меры для граждан и бизнеса, а пока следует думать о самом важном - здоровье.

Коронавирус: уроки карантина.Эпидемия, «удаленка» и самоизоляция заставляют нас задавать себе вопросы, о которых, возможно, мы раньше и не задумывались

ИСТОЧНИК KP.RU

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