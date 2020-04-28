2020-04-28T23:22:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Врач рассказал, можно ли заразиться COVID-19 на свежем воздухе во время прогулки

Специалист назвал меры, которые необходимо соблюдать в целях безопасности
Юлия КЕКОВА
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Врач рассказал, можно ли заразиться COVID-19 на свежем воздухе во время прогулкиВрач рассказал, можно ли заразиться COVID-19 на свежем воздухе во время прогулкиФото: Михаил ФРОЛОВ
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Можно ли заразиться коронавирусом на свежем воздухе во время прогулки с собакой или пока возвращаешься домой с магазина или аптеки. Известный инфекционист Владимир Никифоров рассказал kp.ru о вероятности инфицирования людей на улице.

В стране продлен режим самоизоляции до 11 мая, однако сидеть дома еще две недели, не выходя даже за покупками, естественно, нереально. Прогуляться до нужного места и обратно, вдыхая свежий воздух и при этом не заболеть коронавирусом можно.

По словам врача, в основном covid-19 распространяется воздушно-капельным (при кашле и чихании), фекально-оральном (при несоблюдении правил личной гигиены после посещения туалета) и контактным путем.

При этом, инфицированный человек в среднем по подсчетам экспертов способен заразить еще 3-4 человек. Этот показатель незначительно выше, чем у традиционного гриппа.

- Если я "налью" вам вирус в ладошку, ничего с вами не случится, - рассказывает в своем интервью Никифоров.

Врач уверяет, что для инфицирования вирус должен попасть на слизистые оболочки - в нос или глаза, например.

Если выходите на улицу, то следует не прикасаться руками к лицу, а после прогулки обязательно воспользуйтесь антисептиками или мылом.

Некоторые эксперты считают, что на улице необходимо носить маску - именно для того, чтобы сократить возможность потрогать лицо немытыми руками. Ранее специалисты МЧС рекомендовали не надевать защитную маску во время прогулки на свежем воздухе. Использовать маску нужно только больным людям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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