2020-04-29T00:08:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Московской области, последние новости на 29 апреля 2020: Губернатор продлил ограничения до 11 мая, а в Одинцово уже больше 700 зараженных

Сайт kp.ru собрал самые последние новости о COVID-2019 в Московской области на 29 апреля 2020
Семен ЕЛЕНИН
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В Подмосковье общее число заболевших коронавирусом с начала эпидемии превысило 10,2 тысяч человек.В Подмосковье общее число заболевших коронавирусом с начала эпидемии превысило 10,2 тысяч человек.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Подмосковье общее число заболевших коронавирусом с начала эпидемии превысило 10,2 тысяч человек. За последние сутки COVID-2019 подтвердили у 523 человек.

Среди городских округов с наибольшим числом жителей с положительными тестами на новую инфекцию по-прежнему «лидирует» Одинцово. Там сразу 45 новых пациентов за сутки и уже более 700 за все время.

1. Одинцово - 701 (+45 новых заболевших за сутки)

2. Люберцы - 604 (+30)

3. Красногорск - 485 (+9)

4. Мытищи - 439 (+7)

5. Королев - 414 (+36)

6. Ленинский городской округ - 396 (+16)

7. Балашиха - 396 (+24)

8. Подольск - 384 (+37)

9. Химки - 371 (+25)

10. Пушкино - 260 (+26)

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв вечером 28 апреля продлил режим самоизоляции на территории региона до 11 апреля. Из дополнений: детские загородные и школьные лагеря летом не будут работать как минимум до 31 июля, а до 1 августа будут закрыты клубы «Активного долголетия».

Ну и цифра дня: после введения пропускного режима жители Подмосковья оформили себе уже 10,5 млн пропусков. Из них более 9 млн сделали это через портал приложение «Госуслуги СТОП коронавирус», около миллиона - через портал госуслуг и около 400 тысяч - через SMS.

ИСТОЧНИК KP.RU

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