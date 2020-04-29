Коронавирус в Московской области, последние новости на 29 апреля 2020: Губернатор продлил ограничения до 11 мая, а в Одинцово уже больше 700 зараженных
В Подмосковье общее число заболевших коронавирусом с начала эпидемии превысило 10,2 тысяч человек. За последние сутки COVID-2019 подтвердили у 523 человек.
Среди городских округов с наибольшим числом жителей с положительными тестами на новую инфекцию по-прежнему «лидирует» Одинцово. Там сразу 45 новых пациентов за сутки и уже более 700 за все время.
1. Одинцово - 701 (+45 новых заболевших за сутки)
2. Люберцы - 604 (+30)
3. Красногорск - 485 (+9)
4. Мытищи - 439 (+7)
5. Королев - 414 (+36)
6. Ленинский городской округ - 396 (+16)
7. Балашиха - 396 (+24)
8. Подольск - 384 (+37)
9. Химки - 371 (+25)
10. Пушкино - 260 (+26)
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв вечером 28 апреля продлил режим самоизоляции на территории региона до 11 апреля. Из дополнений: детские загородные и школьные лагеря летом не будут работать как минимум до 31 июля, а до 1 августа будут закрыты клубы «Активного долголетия».
Ну и цифра дня: после введения пропускного режима жители Подмосковья оформили себе уже 10,5 млн пропусков. Из них более 9 млн сделали это через портал приложение «Госуслуги СТОП коронавирус», около миллиона - через портал госуслуг и около 400 тысяч - через SMS.
ИСТОЧНИК KP.RU
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