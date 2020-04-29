К кинопремии "Оскар" допустят фильмы, показанные только онлайн

29 Апр 2020 2020-04-29T00:19:17+03:00

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Организаторы кинопремии "Оскар" заявили, что из-за пандемии коронавируса допустят в этом году к отбору фильмы, которые показывали только онлайн.

Новость дополняется.

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ИСТОЧНИК KP.RU