2020-04-29T00:19:17+03:00
В мире

К кинопремии "Оскар" допустят фильмы, показанные только онлайн

Ранее отбор проходил иначе
Юлия КЕКОВА
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92-я церемония награждения премии Оскар-2020 прошла в Лос-Анджелесе92-я церемония награждения премии Оскар-2020 прошла в Лос-АнджелесеФото: REUTERS
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Организаторы кинопремии "Оскар" заявили, что из-за пандемии коронавируса допустят в этом году к отбору фильмы, которые показывали только онлайн.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
К кинопремии "Оскар" допустят фильмы, показанные только онлайн
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