К кинопремии "Оскар" допустят фильмы, показанные только онлайн
Ранее отбор проходил иначе
92-я церемония награждения премии Оскар-2020 прошла в Лос-АнджелесеФото: REUTERS
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Организаторы кинопремии "Оскар" заявили, что из-за пандемии коронавируса допустят в этом году к отбору фильмы, которые показывали только онлайн.
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ИСТОЧНИК KP.RU