Ученые изменили прогноз по окончанию вспышки COVID-19 в России

29 Апр 2020 2020-04-29T02:20:58+03:00

Накануне специалисты отмечали, что эпидемия в стране может закончиться 20 июля

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Вспышка коронавируса в России может окончательно завершиться 19 августа. Ученые из Сингапурского университета технологий и дизайна изменили свой прогноз не только для нашей страны, но и для других государств.

Сроки окончания вспышки в США, согласно новому прогнозу, сдвинулись на 5 сентября, в Италии на 30 августа, в Британия на 20 августа, в Германии и Франции - на 5 и 8 августа соответственно. Изменить даты пришлось из-за принимаемых мер в странах, рассказали авторы модели.

Ранее сайт kp.ru писал, что специалисты предрекли завершение эпидемии в России 20 июля.

Ученые также предупредили, что страны, которые уже миновали пик по распространению коронавируса нового типа, могут столкнуться с новой волной всплеска инфицированных при преждевременном снятии ограничений.

Напомним, что в нашей стране для сокращения пациентов с covid-19 президент Владимир Путин продлил режим самоизоляции до 11 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU