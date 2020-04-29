Ученые изменили прогноз по окончанию вспышки COVID-19 в России
Вспышка коронавируса в России может окончательно завершиться 19 августа. Ученые из Сингапурского университета технологий и дизайна изменили свой прогноз не только для нашей страны, но и для других государств.
Сроки окончания вспышки в США, согласно новому прогнозу, сдвинулись на 5 сентября, в Италии на 30 августа, в Британия на 20 августа, в Германии и Франции - на 5 и 8 августа соответственно. Изменить даты пришлось из-за принимаемых мер в странах, рассказали авторы модели.
Ранее сайт kp.ru писал, что специалисты предрекли завершение эпидемии в России 20 июля.
Ученые также предупредили, что страны, которые уже миновали пик по распространению коронавируса нового типа, могут столкнуться с новой волной всплеска инфицированных при преждевременном снятии ограничений.
Напомним, что в нашей стране для сокращения пациентов с covid-19 президент Владимир Путин продлил режим самоизоляции до 11 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU