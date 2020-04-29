Президент Федерации футбола Франции озвучил решение по судьбе сезона во всех лигах страны

29 Апр 2020 2020-04-29T02:39:14+03:00

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Футбольный сезон в чемпионате Франции будет из-за коронавируса окончательно завершен без возобновления. Президент федерации футбола страны Ноэль Ле Гре подтвердил информацию - все подойдет в концу досрочно. Ранее премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что из-за вспышки болезни в стране до сентября будет запрещено проведение спортивных мероприятий. А как следствие - не будет никакого футбола, на который приходят тысячи болельщиков.

- Сезон в Лиге 1 и Лиге 2 завершён, как и в женском чемпионате. Выход в еврокубки будем считать по последнему туру, если нам не удастся доиграть Кубок Франции и „Сент-Этьен“ не победит. Я бы хотел, чтобы в начале августа мы сыграли финал Кубка и финал Кубка лиги, а потом начали сезон-2020/2021, но уверенности никакой нет. Из Лиги 1 вылетят две команды, их места займут два лидера Лиги 2», - заявил Ноэль Ле Гре в интервью Le Telegramme.

При этом, официально же это решение будет оформлено 30 апреля, когда соберутся представители футбольных клубов.

- Исполком совета директоров соберется 30 апреля, чтобы изучить спортивные и экономические последствия мер, объявленных премьер-министром. После этого совет директоров должен официально принять решение о завершении сезона-2019/20 и созвать общее собрание LFP, - гласит заявление Профессиональной футбольной лиги Франции.

На текущий момент после 28 туров в лидерах - ПСЖ, набравший после 27 игр 68 очков. На 2 месте во Франции - "Марсель", у которого на 12 баллов меньше, а третьим идет "Ренн", которого 50 очков.

ИСТОЧНИК KP.RU