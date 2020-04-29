2020-04-29T04:15:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Эксперт сказал, какой анализ поможет установить точное число больных коронавирусом

Врач считает, что многие россияне уже переболели covid-19
Юлия КЕКОВА
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Эксперт сказал, какой анализ поможет установить точное число больных коронавирусомЭксперт сказал, какой анализ поможет установить точное число больных коронавирусомФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Эксперт сказал, какой анализ поможет установить точное число больных коронавирусом нового типа в России.

По словам главного пульмонолога Минздрава Сергея Авдеева, многие россияне уже переболели covid-19, просто заболевание у них не проявлялось.

- Как правило, такие заболевания, как пневмония, протекают по благоприятному сценарию. Я думаю, многие россияне уже благополучно перенесли коронавирусную инфекцию и даже не заметили, - рассказал врач в интервью kp.ru.

Также он добавил, что совсем скоро медикам будут широко доступны методы исследования инфекции на основе антител к вирусу.

- Только тогда мы в полной мере сможем определить сколько россиян у нас на самом деле переболели коронавирусом. Если мы говорим о легком течении этой болезни, то пневмония может пройти и не оставить почти никаких следов в легких. Уверен, что именно так со многими россиянами и было, - отметил пульмонолог.

ИСТОЧНИК KP.RU

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