29 Апр 2020 2020-04-29T04:15:40+03:00

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Эксперт сказал, какой анализ поможет установить точное число больных коронавирусом нового типа в России.

По словам главного пульмонолога Минздрава Сергея Авдеева, многие россияне уже переболели covid-19, просто заболевание у них не проявлялось.

- Как правило, такие заболевания, как пневмония, протекают по благоприятному сценарию. Я думаю, многие россияне уже благополучно перенесли коронавирусную инфекцию и даже не заметили, - рассказал врач в интервью kp.ru.

Также он добавил, что совсем скоро медикам будут широко доступны методы исследования инфекции на основе антител к вирусу.

- Только тогда мы в полной мере сможем определить сколько россиян у нас на самом деле переболели коронавирусом. Если мы говорим о легком течении этой болезни, то пневмония может пройти и не оставить почти никаких следов в легких. Уверен, что именно так со многими россиянами и было, - отметил пульмонолог.

ИСТОЧНИК KP.RU