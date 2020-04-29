Подсчитано количество бесстрашных перед коронавирусом россиян
Тех, кого не коснулся коронавирус, инфекция заставляет задумываться - а так ли все серьезно на самом деле.
Социологи исследовательского центра "Ромир" по заказу Фонда развития гражданского общества выяснили, какой процент россиян не боится covid-19 и считает его не сильно значимой угрозой.
- Почти 60% респондентов считают, что пандемия несет угрозу, вряд ли они станут нарушать применяемые в стране ограничительные меры, тем более 90% участников исследования заявили, что принимают те или иные дополнительные меры профилактики, - говорится в сообщении.
К слову, те же 37% граждан, которые не осознают угрозу или отказываются воспринимать ее всерьез, считает ограничительные меры, в частности самоизоляцию и пропускную систему, чрезмерными.
По данным опроса, в нашей стране граждане показывают обеспокоенность ситуацией с коронавирусом не только в России, но и во всем мире. Этот уровень, по мнению экспертов, достаточно высок.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Каждый четвертый россиянин считает меры самоизоляции недостаточными
Проведенный «Ромир» опрос показал: 65% респондентов готовы поддержать власти в случае введения жесткого карантина (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU