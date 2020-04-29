2020-04-29T04:40:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Подсчитано количество бесстрашных перед коронавирусом россиян

В число неверующих в силу и последствия covid-19 вошли 40% граждан
Юлия КЕКОВА
Поделиться:
Подсчитано количество бесстрашных перед коронавирусом россиянПодсчитано количество бесстрашных перед коронавирусом россиянФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Тех, кого не коснулся коронавирус, инфекция заставляет задумываться - а так ли все серьезно на самом деле.

Социологи исследовательского центра "Ромир" по заказу Фонда развития гражданского общества выяснили, какой процент россиян не боится covid-19 и считает его не сильно значимой угрозой.

- Почти 60% респондентов считают, что пандемия несет угрозу, вряд ли они станут нарушать применяемые в стране ограничительные меры, тем более 90% участников исследования заявили, что принимают те или иные дополнительные меры профилактики, - говорится в сообщении.

К слову, те же 37% граждан, которые не осознают угрозу или отказываются воспринимать ее всерьез, считает ограничительные меры, в частности самоизоляцию и пропускную систему, чрезмерными.

По данным опроса, в нашей стране граждане показывают обеспокоенность ситуацией с коронавирусом не только в России, но и во всем мире. Этот уровень, по мнению экспертов, достаточно высок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Каждый четвертый россиянин считает меры самоизоляции недостаточными

Проведенный «Ромир» опрос показал: 65% респондентов готовы поддержать власти в случае введения жесткого карантина (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Подсчитано количество бесстрашных перед коронавирусом россиян
Эксперт сказал, какой анализ поможет установить точное число больных коронавирусом
Шведский стол останется доступен для туристов в турецких отелях после окончания пандемии
Стали известны возможные сроки снятия ограничений из-за коронавируса в России
Более 300 россиян летят из Нью-Йорка в Москву
Врач предупредил - коронавирус может быть и при отрицательных тестах
Президент Федерации футбола Франции озвучил решение по судьбе сезона во всех лигах страны
Пульмонолог Минздрава назвал самый главный симптом при коронавирусе
Чемпион мира поставил под сомнение астму норвежских спортсменов, отправив их на Паралимпиаду
Ученые изменили прогноз по завершению вспышки коронавируса в России
Путин продлил нерабочие дни до 11 мая
Названа болезнь, которая пришла в Россию до коронавируса
Что будет с легкими, если вы переболели коронавирусом бессимптомно
Врач рассказал, можно ли вылечиться от коронавируса навсегда
К кинопремии "Оскар" допустят фильмы, показанные только онлайн
Ученые объяснили, почему после коронавируса люди будут реже болеть гриппом
Эксперты назвали "выигравшие" от коронавируса страны
Врач рассказал, можно ли заразиться COVID-19 на свежем воздухе во время прогулки
За оскорбление в Интернете предложено ввести штрафы до 10 тысяч рублей
Глава Минтруда заявил, что зарплата сотрудников не должна снижаться в период нерабочих дней
Кто не будет работать с 6 по 8 мая 2020 года: Путин подписал указ о продлении выходных дней
В Намибии на фоне карантина произошел всплеск контрабанды пива
В России 950 тысяч человек признаны безработными
В Госдуму внесен законопроект о штрафах для водителей без пропусков
В Тульской области с 30 апреля вводятся цифровые пропуска
Трамп вновь пожелал Ким Чен Ыну "всего хорошего"
Ученые назвали неожиданный эффект от карантинных мер по коронавирусу
Захарова рассказала о странах, откуда оказалось сложнее всего эвакуировать россиян