2020-04-29T05:27:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Воспитавшие 30 детей супруги умерли от коронавируса с разницей в несколько дней

У пары было четверо родных и 26 приемных детей
Юлия КЕКОВА
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Воспитавшие 30 детей супруги умерли от коронавируса с разницей в несколько днейВоспитавшие 30 детей супруги умерли от коронавируса с разницей в несколько днейФото: REUTERS
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Воспитавшие 30 детей супруги умерли от коронавируса с разницей в несколько дней. У пары из британского города Уоррингтон, графство Чешир, было четверо родных и 26 приемных детей.

Сообщается, что 80-летний Хефин Уильямс 22 года года свой жизни посвятил работе в аэропорту Манчестера, а после выхода на пенсию стал волонтером в местной больнице.

74-летняя Вэлери Уильямс, супруга Хефин, всю жизнь занималась уходом за престарелыми и вышла на пенсию всего лишь год назад.

В начале марта многодетная мать заразилась коронавирусом. Спустя примерно две недели стало заметно проявление симптомов, схожих с covid-19. Пожилая женщина начала испытывать боль в мышцах, появился сухой кашель и высокая температура. 21 марта ее госпитализировали, врачи оценивали ее состояние как тяжелое. Уже на следующий день ей потребовалось подключению к аппарату искусственной вентиляции легких.

Чтобы не заражать окружающих и близких Хефин остался дома и строго соблюдал режим самоизоляции. Спустя неделю он тоже оказался в больнице с положительным тестом на коронавирус, где двое суток скончался. Вэлери умерла через день после похорон мужа, пишет издание Manchester Evening News.

ИСТОЧНИК KP.RU

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