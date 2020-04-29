29 Апр 2020 2020-04-29T05:49:08+03:00

В Армении двух жертв перестрелки из мести зарезали в больнице Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Армении два раненых человека стали жертвами самосуда после двойного убийства. Местные жители города Гавар из мести зарезали их прямо в больнице, где врачи оказывали им помощь.

Ранее сообщалось, что в результате перестрелки погибли два человека, а еще четверо получили ранения, пишет Sputnik Армения. Предполагается, что двое пострадавших из-за полученных повреждений были доставлены медиками в больницу после аварии, когда неудачно пытались скрыться с места происшествия.

По предварительным данным, близкие одного из убитых ворвались в больницу, где осуществлялась охрана. Вооруженные прутьями и ножами, они начали крушить все на своем пути в медучреждении, прорвали заслон полицейских и проникнув в злополучную палату, где лежали двое раненых братьев, перерезали им горло. Злоумышленники успели скрыться, правоохранительные органы организовали их поиск.

В настоящее время следователи завели уголовное дело по статьям "убийство двух и более лиц", а также "незаконное приобретение и хранение оружия и боеприпасов".

ИСТОЧНИК KP.RU