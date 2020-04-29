2020-04-29T06:50:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Последние новости на утро 29 апреля 2020: названа новая дата окончания вспышки коронавируса в России

Мы собрали последние новости на утро 29 апреля 2020 года
Юлия КЕКОВА
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Главные новости утраГлавные новости утраФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Последние новости на утро 29 апреля 2020: названа новая дата окончания вспышки коронавируса в России. Сингапурские ученые изменили свой прогноз о сроках долгожданного для нашей страны завершения эпидемии. По их новым данным, вспышка covid-19 в России может окончательно закончиться 19 августа. Ранее они были уверены в дате 20 июля.

Пока одни делают прогнозы, в России действуют. Президент Владимир Путин объявил о продлении ограничительных мер в стране до 11 мая включительно. После этой даты можно будет постепенно снимать режим самоизоляции и помогать бизнесу войти в колею.

Тем временем, социологи выяснили, какое количество россиян не боится коронавируса. Согласно данным исследования, бесстрашными перед covid-19 оказались около 40% участников опроса. Большая часть, почти 60% респондентов, считают, что пандемия несет угрозу для общества, уточнив, что они вряд ли они станут нарушать применяемые в стране ограничительные меры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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