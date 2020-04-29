2020-04-29T07:14:54+03:00
В мире

Впервые в истории дипломатический прием прошел в формате видеоконференции

Коронавирус внес изменения в дипломатический протокол
Алексей ОСИПОВ
Поделиться:
Президент Израиля Реувен Ривлин (слева).Президент Израиля Реувен Ривлин (слева).Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Важным элементом дипломатического протокола является празднование государственного национального праздника, и в большинстве стран мира это День независимости.

Традиционно в канун этого дня глава государства-именинника дает торжественный прием для иностранных послов и консулов, а главы дипмиссий этой страны за рубежом – праздничный прием для своих коллег.

Сегодня 72-ю годовщину своей независимости отмечает Государство Израиль. Эпидемия COVID-19 внесла коррективы и в протокольные мероприятия. Поэтому впервые в истории торжественный прием для иностранных дипломатов прошел в режиме видеоконференции.

Президент Израиля Реувен Ривлин и глава израильского МИД Исраэль Кац, подняв бокалы, принимали поздравления с экранов мониторов: все иностранные послы не присутствовали в резиденции главы государства лично, но соблюли положенный протокол, оставаясь на видеосвязи.

«Хотя мы далеко друг от друга, мы никогда так не нуждаемся друг в друге. Мы все столкнулись с с глобальной проблемой – коронавирусом, который не делает различий между нациями, расами и религиями. Преодоление этой глобальной проблемы требует глобального сотрудничества и единства», - сказал израильский президент.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Европейские туристы массово собрались посетить Россию
Бельгийцев призывают есть больше картошки фри из-за коронавируса
Впервые в истории дипломатический прием прошел в формате видеоконференции
В США стартовал поэтический проект на русском языке о коронавирусе
Последние новости на утро 29 апреля 2020: названа новая дата окончания вспышки коронавируса в России
Россия намерена спасти мировой рынок при дефиците золота
В России спрогнозировали падение продаж легковых автомобилей на 30%
Коронавирус в Москве, последние новости на 29 апреля 2020: Самоизоляцию продлили до 11 мая
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 29 апреля 2020 года превысили 10 тысяч человек
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 29 апреля 2020 года увеличилось до 546 человек
Коронавирус в Московской области, последние новости на 29 апреля 2020: Губернатор продлил ограничения до 11 мая, а в Одинцово уже больше 700 зараженных
Число заболевших коронавирусом в Москве на 29 апреля 2020 почти 48,5 тысяч человек
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 29 апреля 2020 года увеличилось до 4 130 человек
В Армении двух жертв перестрелки из мести зарезали в больнице
Воспитавшие 30 детей супруги умерли от коронавируса с разницей в несколько дней
В Чехии оценили необходимость выдворения российского посла
Подсчитано количество бесстрашных перед коронавирусом россиян
Эксперт сказал, какой анализ поможет установить точное число больных коронавирусом
Шведский стол останется доступен для туристов в турецких отелях после окончания пандемии
Стали известны возможные сроки снятия ограничений из-за коронавируса в России
Более 300 россиян летят из Нью-Йорка в Москву
Врач предупредил - коронавирус может быть и при отрицательных тестах
Президент Федерации футбола Франции озвучил решение по судьбе сезона во всех лигах страны
Пульмонолог Минздрава назвал самый главный симптом при коронавирусе