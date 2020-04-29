Впервые в истории дипломатический прием прошел в формате видеоконференции

29 Апр 2020 2020-04-29T07:14:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Важным элементом дипломатического протокола является празднование государственного национального праздника, и в большинстве стран мира это День независимости.

Традиционно в канун этого дня глава государства-именинника дает торжественный прием для иностранных послов и консулов, а главы дипмиссий этой страны за рубежом – праздничный прием для своих коллег.

Сегодня 72-ю годовщину своей независимости отмечает Государство Израиль. Эпидемия COVID-19 внесла коррективы и в протокольные мероприятия. Поэтому впервые в истории торжественный прием для иностранных дипломатов прошел в режиме видеоконференции.

Президент Израиля Реувен Ривлин и глава израильского МИД Исраэль Кац, подняв бокалы, принимали поздравления с экранов мониторов: все иностранные послы не присутствовали в резиденции главы государства лично, но соблюли положенный протокол, оставаясь на видеосвязи.

«Хотя мы далеко друг от друга, мы никогда так не нуждаемся друг в друге. Мы все столкнулись с с глобальной проблемой – коронавирусом, который не делает различий между нациями, расами и религиями. Преодоление этой глобальной проблемы требует глобального сотрудничества и единства», - сказал израильский президент.

ИСТОЧНИК KP.RU