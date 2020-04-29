2020-04-29T07:49:39+03:00
В мире

Европейские туристы массово собрались посетить Россию

Четверть потенциальных туристов проживают на юге и западе Европы
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Европейские туристы массово собрались посетить РоссиюЕвропейские туристы массово собрались посетить РоссиюФото: Иван ВИСЛОВ
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В ближайшие два года европейские туристы массово собрались посетить Россию. Об этом говорят результаты опроса, проведенного аналитическим центром НАФИ,

Как передает «Интерфакс», в проведенном опросе приняли участие респонденты из 27 стран Европы с высокими показателями выездного туризма.

Треть опрошенных призналась, что собираются побывать в России в период с 2020 по 2021 год, две трети из них никогда не были в нашей стране. В основном это были жители стран бывшего СССР, около четверти (22%) оказались туристы с юга и запада Европы.

Большую часть потенциальных туристов из Европы составляют представители старшего поколения. Тем не менее треть (35%) собиравшихся посетить Россию были люди в возрасте 18-34 лет.

Однако есть и те, кто не хотят посещать Россию. Большая их часть говорят о высоких ценах в нашей стране (20%), еще 17 % сообщили о выборе в пользу других интересных направлений, 15% не хотят тратиться на дорогу и 9% опрошенных указали на политическую ситуацию.

Напомним, ранее президент Чехии Земан заявил, что Евросоюз должен держать границы закрытыми по меньшей мере еще год. Незадолго до этого чешский замминистра здравоохранения Роман Прымула предложил держать границы закрытыми в течение двух лет. В Италии уже решили, что закроют страну для туристов до конца текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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