2020-04-29T08:18:29+03:00
Экономика

На продажу в интернете выставили данные желающих взять кредит россиян

По уверению продавца, в базе 12 млн записей с номерами паспортов и сведениях об электронных кошельках
Елена ГИЛЬМАНОВА
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На продажу в интернете выставили данные желающих взять кредит россиянНа продажу в интернете выставили данные желающих взять кредит россиянФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В сети выставили на продажу информацию о россиянах, оформлявших микрозаймы в 2017–2019 годах.

По уверению продавца, в базе 12 миллионов записей, в так называемом бесплатном пробнике содержатся данные около 1,8 тысячи клиентов с их именами, паспортными данные, регионом проживания, адресом электронной почты, номером телефона, а также номером электронных кошельков и суммой займа.

Кроме того, в информации о каждом клиенте указана ссылка на сайт, который «привел» пользователя и в большинстве случае это финансовый маркетплейс «Юником24», помогающий подобрать и оформить кредитные продукты. Как передает РБК «Юником24» подтвердил, что записи в продаваемой базе принадлежат одному из их партнеров, но не раскрыли, какому именно.

Напомним, ранее руководитель аналитического центра Zecurion, занимающегося кибербезопасностью, Владимир Ульянов предупредил, что важнее бороться с тем, кто «сливает» базы клиентов мошенникам, а не с самими мошенниками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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