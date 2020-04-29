На продажу в интернете выставили данные желающих взять кредит россиян
В сети выставили на продажу информацию о россиянах, оформлявших микрозаймы в 2017–2019 годах.
По уверению продавца, в базе 12 миллионов записей, в так называемом бесплатном пробнике содержатся данные около 1,8 тысячи клиентов с их именами, паспортными данные, регионом проживания, адресом электронной почты, номером телефона, а также номером электронных кошельков и суммой займа.
Кроме того, в информации о каждом клиенте указана ссылка на сайт, который «привел» пользователя и в большинстве случае это финансовый маркетплейс «Юником24», помогающий подобрать и оформить кредитные продукты. Как передает РБК «Юником24» подтвердил, что записи в продаваемой базе принадлежат одному из их партнеров, но не раскрыли, какому именно.
Напомним, ранее руководитель аналитического центра Zecurion, занимающегося кибербезопасностью, Владимир Ульянов предупредил, что важнее бороться с тем, кто «сливает» базы клиентов мошенникам, а не с самими мошенниками.
ИСТОЧНИК KP.RU