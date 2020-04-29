2020-04-29T08:35:16+03:00
В мире

Молодой доктор умер от коронавируса накануне своей свадьбы

Его невеста поклялась закончить песню, которую они готовили для дня бракосочетания
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Молодой индонезийский врач Майкл Роберт Марампе умер от коронавируса COVID-19 накануне своей свадьбы.

За неделю до своей смерти Майкл опубликовал короткое видео в своем Instagram-аккаунте, где рассказал своим подписчикам, что он стал «одной из жертв» COVID-19 и находится в отделении интенсивной терапии.

Опираясь на свой личный опыт, он напомнил своим коллегам-медикам, борющимся распространением инфекции, о необходимости всегда отдавать приоритет своей безопасности на работе, надевая надлежащие средства индивидуальной защиты.

«Для меня стать врачом — это повод для гордости, если я могу заботиться о пациентах и помогать многим людям. Я не жалею ни о чем», — написал он в своем Instagram.

В тот же день Майкл также опубликовал свою фотографию с невестой, которую он назвал своим «ангелом-хранителем», поддерживающим его в течение последних восьми лет.

«Спасибо моей невесте три Новии Септиани. Ты-самый прекрасный подарок в моей жизни. Я люблю тебя всегда», - отметил он и именно этот пост оказался последним в его жизни.

Накануне его невеста сделала пост для своего покойного жениха выразив, как она гордится Майклом и поклялась закончить их песню, изначально сделанную для их свадьбы, которая должна была состояться 11 апреля.

«Я так тебя люблю ... и я знаю, что ты тоже любила меня. Увидимся снова, мой дорогой», - сказала Три, а раздел комментариев был заполнен сотнями ответов от людей, посылающих свои соболезнования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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