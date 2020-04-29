Искусственный интеллект рассчитал пик эпидемии коронавируса в России

29 Апр 2020 2020-04-29T09:21:12+03:00

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С помощью искусственного интеллекта Сбербанк построил специальную модель, которая предсказала пик заболеваемости коронавирусом в России. Об этом рассказал первый зампред правления банка Александр Ведяхин

Согласно встроенной модели, по всей стране верхняя точка заболеваемости придется на первую декаду мая, но в Москве пик наступит несколькими днями ранее. При этом Ведяхин предупредил, что по-прежнему необходимо соблюдать все правила самоизоляции, «максимально оберегая наших родителей, бабушек и дедушек»

«Было разработано несколько сценариев. Тот, который реализуется сейчас, говорит о том, что пик заболевания придётся на первую декаду мая, а в Москве наступит несколькими днями ранее», - передают РИА Новости слова первого зампреда правления Сбербанка.

Напомним, ранее прогноз относительно пика коронавируса дал вакцинолог Евгений Тимаков. Он также сообщил, что столица может выйти на верхнюю точку заболеваемости коронавирусом COVID-19 раньше - уже в майские праздники, однако, по его словам, по всей России это будет возможно только к концу мая.

ИСТОЧНИК KP.RU