2020-04-29T10:09:47+03:00
Общество

Почти половина россиян во время пандемии отказались от алкоголя

По данным Роскачества, меньшим спросом стали пользоваться кондитерские изделия и сладости
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Почти половина россиян во время пандемии отказались от алкоголяПочти половина россиян во время пандемии отказались от алкоголяФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Во время пандемии коронавируса почти половина россиян отказались от алкоголя. Меньшим спросом теперь пользуются кондитерские продукты и сладости, колбасные изделия и деликатесы. Об этом свидетельствуют результат опроса Роскачеством.

«Алкоголь, сладости и колбасные изделия стали лидерами с точки зрения потери интереса к этой продукции со стороны потребителей в условиях коронавируса», - сообщают в издании.

Согласно результатам опроса, 45% респондентов сообщили о том, что отказались от алкогольных напитков, 38% - от кондитерской продукции и сладостей, а 35% опрошенных - от колбасных изделий и деликатесов.

Отмечается, что отказ от вредных продуктов питания в основном характерен для представителей старших возрастов. Более половины из опрошенных в возрасте 55 лет и старше сообщили, что они отказались от алкоголя (67%) и сладкого (56%).

При этом отказ от рыбы (39%) и сыра (32%) в основном отмечен в Южном федеральном округе, а на Северном Кавказе меньше других отказываются от покупки свежих овощей (6%).

Тем не менее опрос показал, что в более чем половине случаев (57%) люди выбирают те же товары, что и до пандемии и четверть респондентов (7%) сообщили, что выбирают товары исключительно по цене.

ИСТОЧНИК KP.RU

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