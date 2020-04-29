2020-04-29T10:52:48+03:00
Экономика

Кинотеатры и стоматологические клиники смогут временно не платить за аренду имущества

Отмечается, что эта мера затронет представителей малого и среднего бизнеса.
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Кинотеатры и стоматологические клиники смогут временно не платить за аренду имуществаКинотеатры и стоматологические клиники смогут временно не платить за аренду имуществаФото: Дарья МИТРОФАНОВА
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Кинотеатры и стоматологические клиники смогут оформить временное освобождение от уплаты аренды федерального имущества. Об этом говорится в постановление, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным

«Освобождение будет действовать по платежам за апрель-июнь 2020 года и поддержит предпринимателей в условиях новой коронавирусной инфекции», - отмечается в документе опубликован в среду на официальном сайте правительства РФ.

В сообщении напоминают, что большинство отраслей, наиболее пострадавших из-за ситуации с коронавирусом уже получили возможность оформить льготы по аренде федерального имущества. Такие послабления действуют для сферы бытовых услуг, негосударственных образовательных учреждений, туризма, услуг в сфере культуры, а также гостиничного и ресторанного бизнеса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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