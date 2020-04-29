Кинотеатры и стоматологические клиники смогут временно не платить за аренду имущества
Кинотеатры и стоматологические клиники смогут оформить временное освобождение от уплаты аренды федерального имущества. Об этом говорится в постановление, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным
«Освобождение будет действовать по платежам за апрель-июнь 2020 года и поддержит предпринимателей в условиях новой коронавирусной инфекции», - отмечается в документе опубликован в среду на официальном сайте правительства РФ.
В сообщении напоминают, что большинство отраслей, наиболее пострадавших из-за ситуации с коронавирусом уже получили возможность оформить льготы по аренде федерального имущества. Такие послабления действуют для сферы бытовых услуг, негосударственных образовательных учреждений, туризма, услуг в сфере культуры, а также гостиничного и ресторанного бизнеса.
ИСТОЧНИК KP.RU